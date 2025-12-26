In pensione nel 2026 le possibilità caso per caso | vecchiaia anticipata lavori usuranti e isopensione

Nel 2026 si andrà in pensione ancora con 67 anni di età nel caso della pensione di vecchiaia e indipendentemente dall’età con 42 anni e 10 mesi di contributi (uno in meno per le donne) oltre a tre mesi di attesa per la finestra mobile, in attesa dell’aumento dei requisiti a partire dal 2027, ma ci sono altre strade per l’uscita anticipata. Non si potrà invece più utilizzare Opzione donna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Non si potrà invece più utilizzare Opzione donna se non per chi ha maturato diritti acquisiti, perché la misura non è stata prorogata per l'anno dalla legge di Bilancio