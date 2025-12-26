In manovra 200 mila euro alla neonata Fondazione Napolitano guidata da Veltroni Proposta di FdI firmata da tutti i gruppi Anche dal M5s sempre contro Re Giorgio
È stato probabilmente il contributo più rapido nella storia delle “mancette” della manovra di bilancio italiana. Nel maxiemendamento che ora compone la legge di Bilancio è stato inserito al comma 913 dell’articolo uno un finanziamento di 100 mila euro annui sia per il 2026 che per il 2027 (in tutto quindi 200 mila euro) alla « Fondazione Giorgio Napolitano ETS » guidata dall’ex segretario del Pd, Walter Veltroni. La rapidità del contributo viene dal fatto che la fondazione stessa fino a qualche settimana prima non esisteva ancora, anche se annunciata da tempo. La sua iscrizione nel registro degli enti del terzo settore (ETS) è infatti stata registrata in data 24 novembre 2025. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Stanziati 200 mila euro dal Comune per far ripartire i locali danneggiati da furti e vandalismi
Leggi anche: "Natale in Provincia", bando da 200 mila euro per eventi dal 20 al 31 dicembre: ma la graduatoria non è pronta
Manovra, prima casa fuori da Isee fino a 200 mila euro nelle grandi città: la discussione al Senato; Nuova Irpef, chi ci guadagna e chi ci perde. I calcoli di Altroconsumo; Manovra 2026, dall'Irpef alle pensioni: chi ci guadagna e chi ci perde?; Taglio dell'Irpef, misure per le famiglie, tasse sui pacchi: tutti i punti della manovra.
Manovra, la nuova franchigia Isee sulla prima casa sale a 120 mila euro, ma non a 200 mila - Per i nuclei familiari che non risiedono nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane la franchigia prima casa si fermerà a 91. italiaoggi.it
Manovra 2026, dall'Irpef alle pensioni: chi ci guadagna e chi ci perde? - Per approfondire: Manovra 2026, tutti i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio ... tg24.sky.it
Manovra 2026: Irpef più leggera, Isee “a due velocità”, sanità col freno tirato. Chi vince e chi rischia - Due punti in meno sulla seconda aliquota Irpef, prima casa esclusa dall’Isee fino a 200 mila euro ma solo nelle 14 città metropolitane, 7,7 miliardi alla sanità ma rapporto spesa/Pil in calo: un bilan ... lasicilia.it
“Ancora una volta devo dire che Milano non è esattamente nel cuore del governo”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato la manovra economica, a margine del brindisi di Natale a Palazzo Marino, con i cronisti. “Non voglio commentare temi ch - facebook.com facebook
Manovra, Beppe Sala: «Milano non è nel cuore del governo» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.