In manovra 200 mila euro alla neonata Fondazione Napolitano guidata da Veltroni Proposta di FdI firmata da tutti i gruppi Anche dal M5s sempre contro Re Giorgio

È stato probabilmente il contributo più rapido nella storia delle “mancette” della manovra di bilancio italiana. Nel maxiemendamento che ora compone la legge di Bilancio è stato inserito al comma 913 dell’articolo uno un finanziamento di 100 mila euro annui sia per il 2026 che per il 2027 (in tutto quindi 200 mila euro) alla « Fondazione Giorgio Napolitano ETS » guidata dall’ex segretario del Pd, Walter Veltroni. La rapidità del contributo viene dal fatto che la fondazione stessa fino a qualche settimana prima non esisteva ancora, anche se annunciata da tempo. La sua iscrizione nel registro degli enti del terzo settore (ETS) è infatti stata registrata in data 24 novembre 2025. 🔗 Leggi su Open.online

