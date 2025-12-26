In Inghilterra sono sicuri Mainoo vuole solo il Napoli

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore dello Utd convinto del trasferimento alla squadra di Conte. Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, sempre più convinto di lasciare i Reds, dove . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

