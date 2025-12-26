In Europa la criminalità organizzata arruola i minorenni on-line | dai social ai giochi di ruolo come vengono adescati

Piglia piede in tutta Europa l’esecuzione di crimini da parte di minorenni reclutati in un Paese diverso dal luogo del delitto. E così in aprile è stata creata la task force operativa (OTF) di Europol Grimm, che oggi annovera funzionari investigativi di undici Paesi, esperti interni e la collaborazione di fornitori di servizi on line, per contrastare un sistema che pare inarrestabile. Colonia, nel 2024 è stata teatro di una guerra di droga, diversi ragazzi o tutt’al più giovani adulti, tedeschi e olandesi, sono stati incaricati di esplosioni, sparatorie e torture. I modelli sono i rapper che nei loro testi idealizzano i soldi facili fatti nel mondo criminale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

