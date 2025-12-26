Una notte di Natale di apprensione in Emilia – Romagna, in particolare nel Ravennate per i torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa. Fortunatamente non sono stati registrati problemi particolari e, grazie alla riduzione delle precipitazioni, i livelli idrometrici stanno tornando lentamente alla normalità. Così lo stato di allerta è stato declassato da rosso ad arancione, ma l’attenzione rimane comunque alta. Per tante persone è stata una notte particolarmente difficile. I sindaci, infatti, hanno predisposto per precauzione evacuazioni nelle aree più a rischio dei Comuni di Faenza, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Lugo, Solarolo, Fusignano e Alfonsine, nel Ravennate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Emilia-Romagna il livello dei torrenti torna lentamente alla normalità: lo stato di allerta è declassato ad arancione

