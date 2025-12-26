In Emilia Romagna i fiumi tornano alla normalità ma resta l' allerta L' Italia spezzata dal maltempo
Dopo che ieri i torrenti avevano superato la soglia rossa, oggi nella pianura ravennate si torna lentamente alla normalità. Nella notte, nonostante l'apprensione, non ci sono stati problemi particolari e, grazie anche al fatto che da ieri ha smesso di piovere, i livelli idrometrici stanno tornando lentamente alla normalità. Oggi lo stato di allerta è stato declassato da rosso ad arancione. "Nelle ultime ore la piena del fiume Lamone è continuata a defluire nel territorio a valle del Ponte dell'Albergone, a Mezzano siamo finalmente scesi in soglia arancione dopo la nottata trascorsa in soglia rossa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
