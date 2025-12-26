In Coppa d’Africa stadi vuoti col tutto esaurito Colpa del mercato nero che non si è aggiornato le app lo hanno disinnescato

Come scrive L’Équipe, le immagini degli stadi mezzi vuoti contrastano apertamente con i dati ufficiali e con il racconto di una Coppa d’Africa da tutto esaurito. Partite dichiarate sold out si giocano davanti a migliaia di seggiolini liberi, mentre tifosi rimangono esclusi o scoraggiati da sistemi di vendita poco chiari. Tra mercato nero, nuove piattaforme digitali, controlli stringenti e costi di viaggio elevati, l’organizzazione dell’evento solleva interrogativi concreti sulla gestione dei biglietti e sulla reale accessibilità del torneo. Coppa Africa (Equipe). Così si legge sul quotidiano francese: “ Cosa è successo, allora, per portare la partita d’esordio del Marocco contro le Comore, domenica (2-0), a disputarsi con migliaia di posti vuoti, nonostante i biglietti siano andati esauriti in un batter d’occhio? Secondo una fonte vicina agli organizzatori, «il problema è il mercato nero, sia per le partite contro l’Algeria che contro il Marocco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

