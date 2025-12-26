Luciano Spalletti ha rilanciato la Juventus, ma il suo futuro resta tutto da scrivere. Nessun contratto firmato, solo una promessa verbale e una stagione che sarà decisiva per capire se il matrimonio con i bianconeri proseguirà anche oltre giugno. Il punto di Calciomercato.com Spalletti, aria di rinnovo? I dettagli. Si legge su Calciomercato: “Quando Luciano Spalletti e la Juventus hanno deciso di unirsi, lo hanno fatto con un accordo chiaro ma atipico: libertà reciproca a fine stagione. Nessun vincolo rigido, nessuna opzione automatica formalizzata. Il tecnico, reduce dalla deludente esperienza con la Nazionale, ha accettato l’offerta economica senza lunghe trattative, mentre il club ha voluto tutelarsi mantenendo aperte altre soluzioni, appesantito anche dagli ingaggi di Thiago Motta e Tudor. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In casa Juve si parla già di rinnovo per Spalletti: in caso di buoni risultati nelle prossime 5 Comolli potrebbe anticipare i discorsi sul futuro

Leggi anche: Paganini fiducioso: «Con Spalletti è già un’altra Juventus». Poi rivela sul futuro di Vlahovic: «Non a caso manda segnali di rinnovo…»

Leggi anche: Juventus, Spalletti oggi a Torino: accordo per contratto da 3mln fino a giugno e rinnovo in caso di Champions, firma attesa nelle prossime ore

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mercato Juve Ottolini può già essere decisivo in una trattativa in casa bianconera Ecco di chi si tratta e il motivo.

In casa #Juve si parla già di rinnovo per #Spalletti: in caso di buoni risultati nelle prossime 5 #Comolli potrebbe anticipare i discorsi sul futuro Il punto di Calciomercato: "L’opzione di rinnovo, al momento, esiste soltanto a parole. Una scelta di Spalletti, che non - facebook.com facebook

Portieri: la Juve si sta muovendo C'è fermento sul mercato dei numeri 1 in casa Juve, a gennaio e giugno @ChiaraLaGreca #Juventus x.com