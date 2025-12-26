in bassa romagna attivi quattro hub che ospitano gli evacuati

Si ricorda che i residenti entro i 300 metri dall'asta fluviale del Senio devono evacuare negli hub attivi sul territorio. Quello di Bagnacavallo (scuola primaria di via Cavour 3) è al completo, ma possono ancora ospitare persone gli hub di Lugo (PalaLumagni, via Lumagni 34), Alfonsine (scuola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

