In Bassa Romagna attivi quattro hub che ospitano gli evacuati
Si ricorda che i residenti entro i 300 metri dall'asta fluviale del Senio devono evacuare negli hub attivi sul territorio. Quello di Bagnacavallo (scuola primaria di via Cavour 3) è al completo, ma possono ancora ospitare persone gli hub di Lugo (PalaLumagni, via Lumagni 34), Alfonsine (scuola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Creazione degli Hub urbani, in Bassa Romagna arrivano i questionari rivolti ad esercenti e cittadini
Leggi anche: Bassa Romagna, ok ai fondi regionali: partono gli studi per rigenerare i centri città
Bassa Romagna: in arrivo i questionari per la creazione degli Hub urbani. Sono rivolti ad esercenti e cittadini - Dopo gli incontri con esercenti, associazioni di categoria e reti di impresa che si sono svolti le scorse settimane, procede il percorso di costituzione degli Hub urbani del commercio e dell’attrattiv ... ravenna24ore.it
- . Le piogge previste per la notte in collina stanno andando ad esaurimento quasi su tutti i bacini di interesse per i Comuni della Bassa Romagna e dalle valutazioni sui livelli non si - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.