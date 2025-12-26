Neppure due giorni di maltempo e la conseguente allerta meteo hanno scoraggiato le socie e i soci del Lions Club Forlì Host e del Leo Club che avevano il compito di organizzare la nona edizione della Camminata dei babbi Natale, svoltasi regolarmente il giorno di Santo Stefano.Il gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In 500 alla Camminata dei babbi Natale: raccolti 4 mila euro per il Cau

