In 500 alla Camminata dei babbi Natale | raccolti 4 mila euro per il Cau
Neppure due giorni di maltempo e la conseguente allerta meteo hanno scoraggiato le socie e i soci del Lions Club Forlì Host e del Leo Club che avevano il compito di organizzare la nona edizione della Camminata dei babbi Natale, svoltasi regolarmente il giorno di Santo Stefano.Il gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
