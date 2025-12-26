In 250 a tavola insieme per il pranzo di Natale per bisognosi e fragili | Ciascuno si è sentito considerato

Per la prima volta tutti insieme. Un 25 dicembre ancora più speciale del solito per le persone bisognose e fragili: la Comunità di Sant'Egidio ha organizzato il pranzo di Natale in sala Borsa coinvolgendo così tutte le persone in un unico luogo. Il salone del Borsa è stato allestito per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

