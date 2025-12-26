Impressionante firma lasciata da Dio nel nostro corpo | tiene incollate le cellule
E se il segreto della nostra esistenza fosse scritto in una proteina? Una molecola a forma di croce luminosa che tiene unite le cellule umane. Un segno impresso nella biologia che richiama la nostra intima unione con Dio. L’ordine della creazione riflette la gloria del suo Creatore. E non smette di mostrarci la verità di. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
