Imprenditore atterra con l'elicottero privato sulle piste da sci la sua versione | Non ho creato pericoli

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore Bortolo Giorgio Oliva è atterrato per due volte con il suo elicottero sulle piste da sci. Dopo le polemiche, Oliva ha dato la sua versione sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

