Imprenditore atterra con l'elicottero privato sulle piste da sci la sua versione | Non ho creato pericoli

Giorgio Oliva, l'imprenditore che parcheggiò l'elicottero sulle piste da sci: «Non ho messo a rischio nessuno, sono atterrato lontano dalle piste: sui social molte minacce» - Il 66enne bresciano, già multato in passato, fornisce la sua versione dei fatti: «L’atterraggio in questione è avvenuto in un’area privata, esterna alle piste, il mezzo non è stato parcheggiato su alc ... msn.com

Imprenditore atterra con l’elicottero privato direttamente sulla pista da sci: è la seconda volta in pochi mesi - L'industriale Giorgio Bortolo Oliva, nell'aprile del 2025, era già stato multato per 2mila euro dopo essere atterrato senza autorizzazione sulle piste ... fanpage.it

Orgoglio Bresciano - OGBS. . Luca Zigliani ex tecnico di elicotteri civili e militari, ci spiega quali sono le regole da rispettare per un volo a norma di legge e insicurezza. Il tema è tornato alla ribalta dopo la recente performance dell’imprenditore che è atterrato c - facebook.com facebook

