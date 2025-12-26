Imani Dia Smith del Re Leone uccisa a 26 anni | arrestato il compagno per omicidio
Imani Dia Smith, ex attrice bambina che aveva interpretato il ruolo della giovane Nala nella produzione di Broadway de Il Re Leone, è morta domenica 21 dicembre a Edison, nel New Jersey. Aveva 26 anni e lascia un figlio di tre anni. Secondo quanto comunicato dalla procura della contea di Middlesex e dal capo della polizia di Edison Thomas Bryan, la giovane donna è stata trovata con multiple ferite da arma da taglio in un’abitazione dopo una chiamata al 911 che segnalava un accoltellamento. Trasportata d’urgenza al Robert Wood Johnson University Hospital di New Brunswick, Smith è stata dichiarata deceduta poco dopo l’arrivo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
