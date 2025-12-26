Il volo passeggeri senza scali più lungo al mondo | quanto durerà e quale sarà la tratta

La Qantas, compagnia di bandiera australiana, si prepara a lanciare il suo ambizioso "Project Sunrise" ("Progetto Alba"), un'iniziativa che porterà alla nascita del volo commerciale non-stop più lungo del mondo: il progetto prevede la creazione di una nuova tratta da 22 ore consecutive che metterà in collegamento Sidney e Londra, accorciando in modo sensibile i tempi di viaggio tra le due metropoli che, tra tappe intermedie ed eventuali problemi nelle coincidenze, può non solo raggiungere ma anche superare le 30 ore complessive. Il debutto operativo, previsto nella prima metà del 2027, segnerà un nuovo primato nella storia dell'aviazione civile, dal momento che attualmente il record per quanto concerne i viaggi in aereo senza scali è detenuto dalla Singapore Airlines: l'Airbus A350-900ULR usato per la traversata percorre la distanza tra l'Aeroporto JFK di New York e l'Aeroporto Changi di Singapore in circa 19 ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

