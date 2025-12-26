Il Volley Bergamo strappa un punto a Novara | la sconfitta arriva solo al tiebreak

Quattro punti in quattro giorni contro due squadre che sono ai piani superiori della classifica. Il Volley Bergamo 1991 a cavallo del Natale si fa un bel regalo, strappando un punto a Novara neanche 72 ore dopo la partita della ChorusLife Arena contro Busto Arsizio vinta per 3-0. Un bilancio molto positivo per il neo tecnico Marcello Cervellin, chiamato a sostituire il suo ex ‘capo’ Carlo Parisi: Bergamo in casa della Igor lotta, tiene testa, accusa la stanchezza finale – ancora fuori dalle rotazioni Cesé Montalvo, come al solito in gestione per i problemi fisici – ma torna a casa con un punto che vale la quota 20 punti, agganciando proprio Busto e tenendo sempre l’8° posto, ultimo valido per i playoff, tenendo dietro Macerata e Cuneo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Volley Bergamo 1991, festa all’Arena con sconfitta al tiebreak: Novara vince in rimonta Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 cede ancora al tiebreak: solo un punto a Macerata Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Eurotek Laica UYBA strappa ancora un punto a un top team: il Derby del Ticino è di Novara (2-3). Il Volley Bergamo strappa un punto a Novara: la sconfitta arriva solo al tiebreak - 1 prima di subire la rimonta da parte delle padrone di casa, una delle big del campionato italiano ... bergamonews.it

La Igor Volley soffre ma strappa la vittoria: è 3-2 contro Bergamo - Coach Bernardi si affida a Cambi in regia con Tolok opposta, Herbots e Alsmeier in banda e il tandem Bonifacio- lavocedinovara.com

La Igor Volley Novara si prepara al Boxing Day: al Pala Igor arriva Bergamo - Dopo l’amara sconfitta sul campo di Chieri, la Igor Volley Novara è chiamata subito a rifarsi nel turno di Santo Stefano di Serie A1 Tigotà. lavocedinovara.com

Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 Igor Gorgonzola Novara (25-23; 23-25; 25-12; 25-21) Giulia e compagne di nuovo in campo venerdì ore 17.00 contro il Volley Bergamo! Diretta DAZN [Foto LVF] #GiuliaLeonardiOfficial #volleyball #igorvolleynovara - facebook.com facebook

BERGAMO BATTE BUSTO ARSIZIO Le padrone di casa del Volley Bergamo non concedono neanche un set a UYBA Volley Busto Arsizio e chiudono la sfida 3 a 0 (25-23, 25-13, 25-19) #Volleyball #Volley #Pallavolo #Bergamo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.