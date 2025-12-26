Il viaggio della fiamma olimpica a Latina | arriva l' ultimo tedoforo e si accende il braciere | IL VIDEO

Un'emozione grandissima a Latina. Quella di una piazza gremita come non si era mai vista e quella dello spirito sportivo che ha unito cittadini di ogni età al passaggio della fiamma olimpica. Un evento storico, a cui la città ha partecipato con entusiasmo.Anche Latina è stata protagonista del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Il viaggio della fiamma olimpica a Latina: arriva l'ultimo tedoforo e si accende il braciere | IL VIDEO Leggi anche: VIDEO| Si conclude il viaggio a Terni della 'Fiamma Olimpica': Danilo Petrucci e Samanta Togni accendono il braciere Leggi anche: Fiamma olimpica a Viterbo, il facchino Omar Sabatini accende il braciere | FOTO e VIDEO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Viaggio della Fiamma Olimpica a Latina, 26 dicembre: orari di passaggio della tappa 19; Tutto pronto per il passaggio della Fiamma Olimpica a Latina; Passaggio della fiamma olimpica: allo studio il piano per la sicurezza e la viabilità; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: Napoli accende la passione - Napoli illumina il sogno olimpico: il percorso della Fiamma nella tappa 18 di oggi 23 dicembre. A Latina il passaggio della Fiamma olimpica dei Giochi 2026 - Cortina 2026, evento storico che coinvolge la città dopo il lungo viaggio iniziato da Olimpia il 4 dicembre. rainews.it

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la Puglia tra il 29 e il 31 dicembre - Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la Puglia tra il 29 e il 31 dicembre. giornaledipuglia.com

La Fiamma Olimpica arriva in Puglia: tre giorni di sport, musica e celebrazione - Cortina 2026 attraverserà la Puglia tra il 29 e il 31 dicembre, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza collettiva di sport, musica e condivisione. lagazzettadelmezzogiorno.it

Firenze accoglie la Fiamma Olimpica: Antognoni accende il braciere

Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: è il giorno della Reggia di Caserta Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/olimpiadi-sci-milano-cortina-2026-la-fiamma-olimpica-in-arrivo-a-roma-news-aggiornamenti-live-diretta-roma-d - facebook.com facebook

Il Viaggio della Fiamma Olimpica continua ad attraversare l’Italia, tappa dopo tappa, unendo persone e territori. Un percorso di partecipazione e valori condivisi verso @milanocortina26. #MilanoCortina2026 #TeamTedofori #SfideCheUniscono x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.