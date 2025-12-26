Il vento lo trascina giù dalla seggiovia | gravissimo un 32enne in Friuli

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente a Piancavallo, in Friuli: una rete di protezione si è sollevata impigliandosi nello scarpone dell'uomo, volato da 10 metri di altezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il vento lo trascina gi249 dalla seggiovia gravissimo un 32enne in friuli

© Tgcom24.mediaset.it - Il vento lo trascina giù dalla seggiovia: gravissimo un 32enne in Friuli

Leggi anche: Per una raffica di vento viene spinto giù dalla seggiovia e precipita per 10 metri

Leggi anche: Lo scarpone resta incastrato e lui precipita dalla seggiovia per 10 metri: grave 32enne di Mortara

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

vento trascina gi249 seggioviaSempre grave l'uomo caduto dalla seggiovia - rifugio: una scarpa si è impigliata nella rete di protezione, gonfiata dal vento; un voida otto metri di altezza ... rainews.it

vento trascina gi249 seggioviaUomo cade dalla seggiovia a causa del vento, è in gravi condizioni - Il 32enne era appena salito sulla seggiovia per rientrare a valle quando una forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione che si trova nell'area intorno all'impianto. tg24.sky.it

vento trascina gi249 seggioviaPiancavallo, 32enne di Mortara «strappato» dalla seggiovia a causa del vento: precipita per 10 metri, è gravissimo. Aveva appena finito il turno di lavoro - L'uomo, residente nel Pavese, aveva appena finito il turno di lavoro in una baita- milano.corriere.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.