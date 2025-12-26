Il vento lo trascina giù dalla seggiovia | gravissimo un 32enne in Friuli

Uomo cade dalla seggiovia a causa del vento, è in gravi condizioni - Il 32enne era appena salito sulla seggiovia per rientrare a valle quando una forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione che si trova nell'area intorno all'impianto. tg24.sky.it

Piancavallo, 32enne di Mortara «strappato» dalla seggiovia a causa del vento: precipita per 10 metri, è gravissimo. Aveva appena finito il turno di lavoro - L'uomo, residente nel Pavese, aveva appena finito il turno di lavoro in una baita- milano.corriere.it

Casamicciola. Il forte vento trascina una casetta natalizia in piazza Il forte vento che si sta abbattendo sull’isola ha provocato i primi danni: in Piazza Marina a Casamicciola, una delle casette natalizie è stata abbattuta e trascinata dal vento per alcuni metri sul - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.