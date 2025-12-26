Il Venezuela libera 99 prigionieri politici | Trentini e Pilieri restano in cella
Mentre si tratta per il ritorno di Alberto Trentini, il Venezuela ha rilasciato 99 prigionieri politici, di cui 65 uomini reclusi nel penitenziario di Tocorón, una decina donne – recluse nelle strutture femminili Las Crisalidas, Ana María Campos e Santa Ana – e alcuni minori che si trovavano nella struttura penitenziaria de La Guaira. Quasi tutti erano detenuti nell’ambito delle tensioni politiche dell’estate 2024, dopo la rielezione di Nicolás Maduro, tuttora contestata dall’ex-candidato Edmundo González Urrutia e dalla premio Nobel per la pace María Corina Machado. La spiegazione di Caracas. Le scarcerazioni, iniziate all’alba del giorno di Natale, sono state riferite a Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
