Il telescopio Webb ha scoperto l’esplosione stellare più antica mai osservata

Il telescopio spaziale James Webb della Nasa ha identificato la supernova più antica mai osservata fino ad oggi, un’esplosione stellare avvenuta quando l’universo aveva appena 730 milioni di anni, circa il 5% della sua età attuale. Si tratta di un risultato senza precedenti che spinge l’osservazione diretta delle stelle fino all’epoca cosmica più remota mai raggiunta. Le immagini ad alta risoluzione nel vicino infrarosso ottenute da Webb hanno permesso non solo di confermare la natura della sorgente, ma anche di individuare la debole galassia che ospitava la supernova. L’evento è associato a un potente lampo di raggi gamma, catalogato come GRB 250314A, rilevato inizialmente a metà marzo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

