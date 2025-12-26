Il telescopio Webb ha scoperto l’esplosione stellare più antica mai osservata
Il telescopio spaziale James Webb della Nasa ha identificato la supernova più antica mai osservata fino ad oggi, un’esplosione stellare avvenuta quando l’universo aveva appena 730 milioni di anni, circa il 5% della sua età attuale. Si tratta di un risultato senza precedenti che spinge l’osservazione diretta delle stelle fino all’epoca cosmica più remota mai raggiunta. Le immagini ad alta risoluzione nel vicino infrarosso ottenute da Webb hanno permesso non solo di confermare la natura della sorgente, ma anche di individuare la debole galassia che ospitava la supernova. L’evento è associato a un potente lampo di raggi gamma, catalogato come GRB 250314A, rilevato inizialmente a metà marzo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Il telescopio James Webb scopre la supernova più antica mai vista, 730 milioni di anni dal Big Bang
Leggi anche: Webb osserva la supernova più antica mai vista: 730 milioni di anni dopo il Big Bang
Nel cuore della nostra galassia è stato scoperto un pianeta a forma di limone (e pieno di diamanti); Il James Webb ha scoperto un esopianeta con un’atmosfera che sfida i modelli di formazione planetaria; Un ammasso scintillante visto da Webb; Scoperto un buco nero supermassiccio in fuga a 1.000 km al secondo.
L'immagine di Natale del telescopio spaziale James Webb è lo scintillante ammasso Westerlund 2 - L'immagine dedicata al mese di dicembre (e al Natale) catturata dal telescopio spaziale James Webb ha come soggetto lo scintillante ammasso stellare Westerlund 2, dove stelle e nuvole di gas creano un ... hwupgrade.it
Il telescopio spaziale James Webb ha scoperto una nuova luna di Urano - Recentemente abbiamo scritto di come, grazie al telescopio spaziale James Webb, sia stato possibile trovare un nuovo (possibile) esopianeta in orbita intorno ad Alpha Centauri. hwupgrade.it
Scoperto esopianeta con una strana atmosfera - 2650b è un esopianeta gassoso (grande come Giove) con un'atmosfera composta principalmente da molecole di carbonio e una forma a limone. punto-informatico.it
Il telescopio spaziale James Webb ha appena trovato la supernova più antica mai vista
Buon Natale con questa immagine dal telescopio spaziale #Webb di NASA/ESA/CSA acquisita all'inizio dell'anno. @esa x.com
Un pianeta che non dovrebbe esistere È questa la sensazione che accomuna molti ricercatori dopo l’ultima scoperta realizzata grazie al telescopio James Webb - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.