Il teatro Pirandello si accende con il gospel | ecco il gran concerto di Santo Stefano
Il Natale di Agrigento, in questo caso nel giorno di Santo Stefano, parla anche la lingua del gospel. Al teatro Pirandello arriva Marquinn Middleton insieme a The Miracle Chorale, per uno degli appuntamenti più attesi del cartellone FestiValle Xmas – La magia del Gospel, che porta in città. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Presepi, gospel e teatro: gli eventi - Canti, mercatini, ma anche presepi in un tripudio di luci, dominano la settimana che accompagna verso il Natale. msn.com
Gospel solidale, sold out la prima data Il 26 dicembre il gospel riempie il Teatro Pirandello: tutto esaurito per la prima serata di FestiValle Christmas. Un successo che diventa solidarietà concreta: grazie al sold out è stata aggiunta una seconda data il 27 dic - facebook.com facebook
