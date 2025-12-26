Il teatro Pirandello si accende con il gospel | ecco il gran concerto di Santo Stefano

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale di Agrigento, in questo caso nel giorno di Santo Stefano, parla anche la lingua del gospel. Al teatro Pirandello arriva Marquinn Middleton insieme a The Miracle Chorale, per uno degli appuntamenti più attesi del cartellone FestiValle Xmas – La magia del Gospel, che porta in città. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

