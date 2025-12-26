C’è chi apre una partita Iva e chi, più pragmaticamente, apre le scatole craniche altrui. A Roma funziona così: violenza su ordinazione, prezzi chiari, consegna rapida, massima discrezione (o quasi). L’inchiesta della Procura di Velletri, firmata dai carabinieri della compagnia di Frascati, racconta una criminalità comune che non improvvisa più. Si organizza. Si struttura. E soprattutto fattura. Il catalogo è essenziale, appena due voci, ma ugualmente attraente per alcuni clienti. Mario I. fa il commerciale. Spiega, rassicura, incassa. Il listino è breve ma definitivo: 15mila euro per un pestaggio, 30mila per chiudere la pratica in modo irreversibile con una bella croce al camposanto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il tariffario della morte: quanto costa commissionare un omicidio

Leggi anche: Italia, il soccorso alpino diventa a pagamento: quanto costa da oggi. Il tariffario

Leggi anche: Business dei migranti, ecco quanto costa venire in Italia: il tariffario dei trafficanti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

The Limey | ACTION | Full Movie in English

A Palermo la morte ha un prezzo, con un vero e proprio tariffario: - 50 euro per potere vedere la salma del defunto; - 100 euro per accelerare le pratiche; - 200 euro per la rimozione del pacemaker. Cosi 4 impiegati della camera mortuaria, e 11 titolari e dipend facebook