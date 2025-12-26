Il sindaco che dorme in tenda davanti all' ospedale per protestare contro i tagli
"Da questa sera dormirò in una tenda, davanti all’ospedale di Isernia, per lanciare un messaggio preciso, visto che le parole non bastano più". Protagonista della protesta è il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, il primo cittadino ha annunciato che a partire da questa sera trascorrerà la notte. 🔗 Leggi su Today.it
