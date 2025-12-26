Il sindaco che dorme in tenda davanti all' ospedale per protestare contro i tagli

26 dic 2025

"Da questa sera dormirò in una tenda, davanti all’ospedale di Isernia, per lanciare un messaggio preciso, visto che le parole non bastano più". Protagonista della protesta è il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, il primo cittadino ha annunciato che a partire da questa sera trascorrerà la notte. 🔗 Leggi su Today.it

sindaco dorme tenda davantiIl sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all'ospedale - Una tenda è stata allestita davanti all'ospedale 'Veneziale' di Isernia in cui, a partire da questa notte e proseguendo a oltranza, dormirà il sindaco Piero Castrataro in segno di protesta per gli ult ... ansa.it

sindaco dorme tenda davantiIsernia: sindaco contro tagli a ospedale, da stanotte dormirà in tenda davanti al Veneziale - “Da questa sera dormirò in una tenda, davanti all’ospedale di Isernia, per lanciare un messaggio preciso, visto che le parole non bastano più”. lanuovasardegna.it

