In uno dei luoghi più simbolici della Russia, la Piazza Rossa, un gesto estremo ha portato alla luce una crisi profonda e poco visibile all’interno dell’apparato militare-industriale del Paese. Nel luglio 2024, Vladimir Arsenyev, 75 anni, scienziato e direttore di un istituto di ricerca che produce componenti per le comunicazioni dei mezzi corazzati russi, si era cosparso di benzina, dandosi fuoco davanti al mausoleo di Lenin, in un atto di protesta senza precedenti per un dirigente del settore della difesa. Il suo getso, tuttavia, era passato in sordina nel resto del mondo. Una storia sulla quale, però, torna Reuters in queste ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il rogo davanti al mausoleo di Lenin: cosa svela il tentato suicidio di un produttore russo di armi

