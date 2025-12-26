Reggio Emilia, 26 dicembre 2025 - È tornata a brillare la stella di Arnaldo. Ma questa volta lo ha fatto in televisione, portando il tradizionale carrello dei bolliti a MasterChef. Andiamo con ordine. Un mese fa, gli ispettori della guida Michelin hanno tolto la stella al ristorante Arnaldo - Clinica Gastronomica di Rubiera (Reggio Emilia), un riconoscimento conquistato nel lontano 1959. Lo chef Roberto Bottero, ospite della puntata natalizia di MasterChef Italia, ha portato ai concorrenti una ‘spugnolata’ da replicare, un piatto tradizionale, legato alla famiglia Bottero. Il Natale dei vip: il video di Gianni Morandi a tavola (con il figlio Tredici Pietro), la foto di famiglia di Kimi Antonelli Cosa è la ‘spugnolata ’, il piatto protagonista a MasterChef. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ristorante Arnaldo perde la stella Michelin, ma brilla a MasterChef con la ‘spugnolata’

Leggi anche: Arnaldo perde la stella Michelin, conferma per Ca' Matilde e Osteria del Viandante

Leggi anche: Arnaldo perde la stella Michelin più antica, conferma per Ca' Matilde e Osteria del Viandante

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La guida Michelin. Arnaldo perde la stella dopo 66 anni di storia: "Cambiati i parametri" - Mentre il territorio reggiano celebra la conferma di due Stelle, l’annuncio della selezione 2026 della Guida Michelin Italia lascia l’amaro in bocca a Clinica Gastronomica Arnaldo di Rubiera. ilrestodelcarlino.it

Guida Michelin, Arnaldo ‘incoronato’ stella più longeva d’Italia. “Il sapore della tradizione” - Reggio Emilia, 5 novembre 2024 – Nel tempio che fu di Luciano Pavarotti, a lui intitolato, si è tenuta la cerimonia ufficiale della Guida Michelin, che assegna le Stelle del 2025 a quelli che reputa i ... ilrestodelcarlino.it

Tra gli ospiti della puntata di Natale di Masterchef c’è Roberto Bottero, chef di Arnaldo Clinica Gastronomica, il primo ristorante italiano ad aver ottenuto una stella Michelin. Vi sveliamo quanto costa mangiare nel suo ristorante facebook