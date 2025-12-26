Il principe Louis ha fatto ridere i sudditi a Sandringham rubando dalle mani di papà William un regalo di Natale
Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Louis, il principino più divertente di sempre. Ribelle quanto basta per strappare un sorriso – e non i capelli – ai Windsor e ai loro sudditi. Anche a Natale. I Windsor alla messa del 25 dicembre. Il 25 dicembre, come da tradizione, la royal family britannica si è incamminata a piedi verso la chiesa di Santa Maria Maddalena, a Sandringham, per la messa di Natale. Dopo il rito, i Windsor hanno trascorso alcuni minuti con i sudditi chiacchierando e stringendo mani e, in cambio, ricevendo tanti regali. GUARDA LE FOTO Il Natale 2025 dei Windsor, da Kate Middleton a: le foto più belle dei royal a Sandringham. 🔗 Leggi su Amica.it
