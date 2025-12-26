Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Louis, il principino più divertente di sempre. Ribelle quanto basta per strappare un sorriso – e non i capelli – ai Windsor e ai loro sudditi. Anche a Natale. I Windsor alla messa del 25 dicembre. Il 25 dicembre, come da tradizione, la royal family britannica si è incamminata a piedi verso la chiesa di Santa Maria Maddalena, a Sandringham, per la messa di Natale. Dopo il rito, i Windsor hanno trascorso alcuni minuti con i sudditi chiacchierando e stringendo mani e, in cambio, ricevendo tanti regali. GUARDA LE FOTO Il Natale 2025 dei Windsor, da Kate Middleton a: le foto più belle dei royal a Sandringham. 🔗 Leggi su Amica.it

Il principe Louis ha fatto ridere i sudditi a Sandringham rubando dalle mani di papà William un regalo di Natale

