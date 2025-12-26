Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 26 Dicembre 2025, si attesta a 0,1073 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 25 Dicembre 2025, il prezzo minimo è stato di 0,0999 €kWh (ore 12), mentre il massimo ha raggiunto 0,1222 €kWh (ore 18). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere tra le 12:00 e le 14:00, mentre il picco di costo si è verificato tra le 17:00 e le 19:00. Queste oscillazioni orarie rappresentano un elemento chiave per chi desidera ottimizzare la spesa energetica, soprattutto per chi ha contratti indicizzati al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

