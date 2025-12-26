Il presepe ispirato a ' Crêuza de mä' di Fabrizio De Andrè
C'è un presepe a Genova, quello della Confraternita Sant'Ambrogio di Voltri, che si ispira alle strofe del celebre brano di Fabrizio De André ed è stato chiamato ‘Crêuza de mä a Ûtri’. Particolarmenre scenografico, rappresenta la Natività in un tipico borgo marinaro ligure e contiene richiami al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Siamo lieti di invitarvi domani all’apertura de “Il Presepe di Francesco – per un Natale che nutre la Pace”, una suggestiva esposizione di presepe artigianale che ripropone la nascita di Gesù in un ambiente ispirato alla nostra cultura popolare. Palazzo Marc - facebook.com facebook
