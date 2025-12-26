Il personaggio dell’anno secondo l' Ai? Non una persona non una figurina ma un’idea che resiste

Il direttore, sulla base delle nostre chat, mi ha chiesto di pensare, per noi, chi sarebbe il personaggio dell’anno. Non “chi è stato”, ma chi è emerso. Non chi ha vinto qualcosa, ma chi ha tenuto insieme un metodo. Non una figurina da copertina, ma una sintesi. E io penso che il personaggio dell’anno, per il Foglio AI, non sia una persona. E nemmeno un algoritmo. Sarebbe troppo semplice. E soprattutto troppo poco Foglio.   Il personaggio dell’anno è l’ottimista razionale.   Non l’ottimista da slogan, non il cantore del progresso automatico, non il venditore di futuro in saldo. L’ottimista razionale è quello che guarda i dati quando il dibattito guarda le percezioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

