Il direttore, sulla base delle nostre chat, mi ha chiesto di pensare, per noi, chi sarebbe il personaggio dell’anno. Non “chi è stato”, ma chi è emerso. Non chi ha vinto qualcosa, ma chi ha tenuto insieme un metodo. Non una figurina da copertina, ma una sintesi. E io penso che il personaggio dell’anno, per il Foglio AI, non sia una persona. E nemmeno un algoritmo. Sarebbe troppo semplice. E soprattutto troppo poco Foglio. Il personaggio dell’anno è l’ottimista razionale. Non l’ottimista da slogan, non il cantore del progresso automatico, non il venditore di futuro in saldo. L’ottimista razionale è quello che guarda i dati quando il dibattito guarda le percezioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

