Il Papa nell’Angelus di Santo Stefano | Chi crede nella pace viene spesso ridicolizzato

Città del Vaticano, 26 dicembre 2025 – "Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici". Sono le parole di Papa Leone nell’Angelus di Santo Stefano protomartire. "Il cristiano però non ha nemici, ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comprende – ha continuato il Pontefice -. Il Mistero del Natale ci porta questa gioia: una gioia motivata dalla tenacia di chi già vive la fraternità, di chi già riconosce attorno a sé, anche nei propri avversari, la dignità indelebile di figlie e figli di Dio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

