Il Papa all' Angelus di Santo Stefano | Chi crede alla pace viene spesso ridicolizzato
Leone XIV non fa riferimenti diretti all’attacco di Trump contro l'Isis per «difendere» i cristiani. Nel richiamare la figura di Santo Stefano, tuttavia, spiega che «quella di Gesù è anche una bellezza respinta: proprio la sua forza calamitante ha suscitato la reazione di chi teme per il proprio potere». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
