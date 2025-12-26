Il Papa all' Angelus di Santo Stefano | Chi crede alla pace viene spesso ridicolizzato

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leone XIV non fa riferimenti diretti all’attacco di Trump contro l'Isis per «difendere» i cristiani. Nel richiamare la figura di Santo Stefano, tuttavia, spiega che «quella di Gesù è anche una bellezza respinta: proprio la sua forza calamitante ha suscitato la reazione di chi teme per il proprio potere». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

