“Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici “. sono le parole di Papa Leone nell’ Angelus di Santo Stefano protomartire. Il Pontefice torna a parlare di pace dopo il messaggio di Natale: “Giovani costretti alle armi capiscono l’insensatezza della guerra e le menzogne di chi li manda a morire”, aveva detto Papa Leone. “Il cristiano non ha nemici, ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comprende”, ricorda oggi aggiungendo che quello di Santo Stefano “è il volto di chi non se ne va indifferente dalla storia, ma la affronta con amore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Papa all’Angelus: “Chi oggi crede alla pace è spesso ridicolizzato e spinto fuori dal discorso pubblico”

Leggi anche: L’Angelus di Santo Stefano di papa Leone: “Chi crede nella pace ridicolizzato e accusato di favorire nemici”

Leggi anche: Papa: chi crede a pace spesso deriso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Papa,'chi crede alla pace oggi è ridicolizzato ed espulso dal discorso pubblico' - ci porta questa gioia: una gioia motivata dalla tenacia di chi già vive la fraternità, di chi già riconosce attorno a sé, anche nei propri avversari, la ... ansa.it