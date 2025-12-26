Il nuovo speciale Netflix di Dave Chappelle ha un finale più potente che mai

Dave Chappelle è tornato a sorpresa. Probabilmente non hai visto il titolo completo del suo ultimo speciale Netflix, pubblicato nelle prime ore del 20 dicembre, perché non era indicato da nessuna parte se non quando premevi play. Sulla piattaforma appare come The Unstoppable., ma da completo è, naturalmente, The Unstoppable Ngger Act*. Sono provocazioni che solo Dave Chappelle può permettersi, almeno a questo livello; negli ultimi tempi, gran parte della frustrazione dei fan della comicità e dei commentatori della cultura pop (o, come lui stesso dice qui, “i bianchi”) sembra derivare dal fatto che molte delle sue trovate appaiono concepite semplicemente perché sa di potersela cavare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

