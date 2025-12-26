Il Natale di Tolkien una luce antica in un mondo incantato | Eucatastrofe e fede come memoria vitale
Per J.R.R. Tolkien il Natale non era solo una festa domestica, da confinarsi nell’universo culturale o familiare, ma un vero e proprio mistero della fede cattolica da penetrare, profondamente intrecciato con la sua vita e la sua letteratura. L’atmosfera natalizia per Tolkien non era combaciante con alcun tipo di consumismo, nessuna luce baluginante o ornamenti; secondo lo scrittore era qualcosa di sacro e antico da preservare e custodire. Cattolico praticante per tutta la vita, nella visione di Tolkien la Natività rappresenta l’evento decisivo della storia: l’incarnazione di Dio nel mondo a cui consegue la Redenzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: La più grande e luminosa dell’anno, ha incantato con la sua luce i cieli di tutto il mondo
Leggi anche: Il villagio di Natale in miniatura: Capranica si trasforma in un mondo incantato
La gloria della Natività in una poesia ritrovata di Tolkien.
Luci scintillanti e un incanto a scena aperta per la "Magia del Natale" nella città antica di Ragusa - Fine settimana da record per “Ibla – La magia del Natale”, l’iniziativa che ha trasformato il cuore antico di Ragusa in un palcoscenico fiabesco, capace di richiamare migliaia di visitatori e turisti, ... lasicilia.it
Il 17 dicembre Furth aveva scritto a Tolkien: "La richiesta di copie dello Hobbit è così critica con l'inizio degli ordinativi per Natale che abbiamo dovuto affrettare la ristampa [...] All'ultimo minuto la crisi è stata così grave che abbiamo dovuto mandare una macchi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.