Il Natale basic di Belén Rodriguez con maglione e jeans prima di volare via in tuta per Capodanno

Addio paillettes e abiti da sera rossi, per trascorrere il Natale in famiglia Belén Rodriguez sceglie alcuni look essenziali e basic, per poi indossare tuta e sneakers e volare verso la meta scelta per il Capodanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

