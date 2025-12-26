Tempo di lettura: 3 minuti La Supercoppa è in bacheca, anzi esposta ai tifosi da oggi al 4 gennaio nel negozio del Napoli in piazza San Domenico Maggiore, nel centro cittadino. La festa dopo Riad continua ma ora per il Napoli ricomincia la rincorsa in campionato con la trasferta di domenica in casa della Cremonese, dove la squadra azzurra cerca la vittoria per tenere il ritmo delle prime e per confermare che anche lontano dal Maradona, come dimostrato in casa della Roma e in Arabia, la squadra sa vincere. Conte ha in testa il ko subito a Udine e vuole subito risposte importanti dalla squadra. Il tecnico azzurro sta facendo lavorare la rosa verso la trasferta, valutando gli uomini giusti da schierare dall’inizio in particolare in attacco, con Noa Lang favorito per giocare a destra, ma Elmas preme per partire titolare dopo le prestazioni in Supercoppa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il Napoli riparte dopo la Supercoppa: le probabili formazioni

