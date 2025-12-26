Il mondo si prepara all' eclissi del secolo | scenderà il buio per oltre 6 minuti

Gli appassionati di astronomia e gli amanti del cielo avranno un appuntamento imperdibile il 2 agosto 2027: una spettacolare eclissi solare, uno degli eventi celesti più affascinanti del XXI secolo. In Italia sarà osservabile a partire da metà mattina, anche se soltanto come eclissi parziale. La NASA ha confermato "l'eclissi solare del secolo", prevista nel 2027: sei minuti di buio totale. Il Portogallo si prepara all'eclissi solare totale del 2027, la più lunga del secolo, con visibilità unica nel sud. Sta per arrivare l'eclissi più lunga del secolo: NASA annuncia la data dell'eclissi totale più lunga degli ultimi 100 anni: uno spettacolo che durerà molto più del normale.

Eclissi solare record il 2 agosto 2027, la più lunga del secolo con oltre 6 minuti: dall'Italia sarà parziale - Il 2 agosto 2027 potremo assistere all'eclissi solare totale più lunga del secolo: il Sole verrà oscurato dalla Luna per più di 6 minuti

Eclissi solare totale in Portogallo: sarà visibile nell'agosto del 2026 - Dopo oltre un secolo dall'ultimo fenomeno di questo tipo, il raro evento avrà luogo il 12 agosto 2026 e potrà essere osservato nella sua interezza solo nel nord

