Gli appassionati di astronomia e gli amanti del cielo avranno un appuntamento imperdibile il 2 agosto 2027: una spettacolare eclissi solare, uno degli eventi celesti più affascinanti del XXI secolo. In Italia sarà osservabile a partire da metà mattina, anche se soltanto come eclissi parziale, con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Il mondo si prepara all'eclissi del secolo: scenderà il buio per oltre 6 minuti

Leggi anche: Il mondo si prepara all'eclissi del secolo: scenderà il buio per oltre 6 minuti

Leggi anche: La NASA ha confermato “l’eclissi solare del secolo”, prevista nel 2027: sei minuti di buio totale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il mondo si prepara all'eclissi del secolo: scenderà il buio per oltre 6 minuti; Il Portogallo si prepara all’eclissi solare totale del 2027, la più lunga del secolo, con visibilità unica nel sud; Il mondo si prepara all' eclissi del secolo | scenderà il buio per oltre 6 minuti.

Il mondo si prepara all'eclissi del secolo: scenderà il buio per oltre 6 minuti - Gli appassionati di astronomia e gli amanti del cielo avranno un appuntamento imperdibile il 2 agosto 2027: una spettacolare eclissi solare, uno degli eventi celesti più affascinanti del XXI secolo. bresciatoday.it