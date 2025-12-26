A dicembre si innesca un copione sociale molto forte: ci si aspetta di essere felici in questo periodo, e quando questa felicità viene a mancare, la tristezza sembra farsi ancora più intensa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il mito del Natale perfetto: perché crearci aspettative rischia di deluderci?

Leggi anche: Perché Babbo Natale è vestito di rosso? Il mito di Coca-Cola e San Nicola

Leggi anche: L’importanza del perdono nei bambini: perché i complimenti contano più dei rimproveri. Uno studio che svela il legame tra aspettative, critiche e relazioni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le regole del Natale perfetto: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 2 - Le regole del Natale perfetto film, con Maggie Lawson e Janel Parrish, in onda su Rai 2: trama, cast completo, finale e location. maridacaterini.it