il mistero delle centinaia di scarpe vittoriane ritrovate in galles

È un vero mistero la singolare scoperta di centinaia di scarpe chiodate vittoriane su una spiaggia nel Regno Unito. A trovare gli stivali in pelle nera, che si ritiene risalgano al XIX secolo, sono stati alcuni volontari che stavano pulendo le pozze di roccia sulla spiaggia di Ogmore By Sea, nella Vale of Glamorgan, nel Galles meridionale. Emma Lamport, dell’associazione sociale Beach Academy che ha trovato le calzature, ha affermato che queste potrebbero provenire da un naufragio di una nave mercantile italiana, che si dice abbia urtato la vicina Tusker Rock circa centocinquant’anni fa. Ha spiegato che stavano portando avanti un progetto di ripristino da settembre nel tentativo di ripulire i rifiuti marini che possono incastrarsi nelle pozze di scogliera, ma non si aspettavano certo quel tipo di ritrovamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

