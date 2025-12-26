Questo è un articolo de Linkiesta Magazine 0325 – Senza alternativa. Si può acquistare qui. Il governo Meloni ha compiuto tre anni nei quali la sua azione, in campo economico, si è vista anche fuori dai palazzi e dalle istituzioni. La linea seguita dall’esecutivo più a destra della storia repubblicana non nasce solo dentro Palazzo Chigi, e tantomeno si esaurisce in Parlamento, dove una solida maggioranza garantisce i voti sia alla Camera sia al Senato. C’è anche un altro piano su cui Giorgia Meloni si muove secondo una logica premeditata già dalle sue prime esperienze di governo, con Silvio Berlusconi, e poi nei lunghi anni passati all’opposizione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il melonismo economico punta alle élite per rendere stabile il potere politico

Leggi anche: Oligopoli, catene e imperi finanziari. Chi detiene il potere economico a Roma

Leggi anche: Ceolini (Assocalzaturifici): Credito d’imposta per il design, bene la proroga. Rendere stabile la misura

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I due leader non si telefonano, né parlano: in comune solo l’anti-melonismo (di A. De Angelis) facebook