Il Marocco gioca la sua partita globale
La Coppa d’Africa non è solo calcio. È una vetrina politica e culturale con cui Rabat rivendica un nuovo ruolo: africano per storia, occidentale per infrastrutture e governance. In vista del Mondiale 2030, il Paese si propone come hub tra Africa ed Europa, usando lo sport come leva di potere e immagine. La Coppa d’Africa, che si è da poco aperta e finirà gennaio in Marocco, non è soltanto un torneo continentale. È una dichiarazione politica. È una messa in scena accurata. È il modo con cui Rabat prova a raccontare al mondo chi vuole essere nei prossimi vent’anni. Il calcio, in questo disegno, non è un fine. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Cani randagi e salute globale: una sfida (anche) per i Mondiali in Marocco
Leggi anche: Mondiali Under 20: il Marocco gioca la carta blu della revisione Fvs, ma l’arbitro conferma la decisione
Risultati Coppa d'Africa 2025: tutte le partite in diretta e la classifica dei gironi · Risultati Calcio oggi; Coppa d'Africa 2025, Marocco Comore 2-0: risultato e foto della cerimonia inaugurale; Marocco-Serbia allo stadio Olimpico Grande Torino; Dove vedere Marocco-Comore della Coppa d'Africa in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Il Marocco vince all'esordio: Comore battute con Brahim Diaz e El Kaabi - I padroni di casa aprono il torneo continentale nella sfida allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat: aggiornamenti in tempo reale ... msn.com
DIRETTA/ Marocco Comore (risultato finale 2-0), prima vittoria per il Marocco (oggi 21 dicembre) - Diretta Marocco Comore streaming video tv: la Coppa d'Africa 2025 inizia a Rabat con la nazionale padrona di casa ad aprire le danze. ilsussidiario.net
Il Senegal lascia le pressioni al Marocco, è uno dei favoriti per la Coppa d’Africa ma pochi ne parlano - Il Senegal, rispetto al Marocco, non soffre la pressione di giocare in casa e ha tutte le carte in regola per contendergli il trofeo finale. ilnapolista.it
Morocco vs. Comoros - 1st Half Highlights
È iniziata la Coppa d'Africa in Marocco Come sempre, fa scontenti tutti! 664 giocatori convocati, 451 giocano in campionati europei 451 giocatori che abbandonano il proprio club nel mezzo della stagione (non si sa quando tornano, ne come tornano) E, t - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.