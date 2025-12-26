Il Manchester United ammira Pablo Barrios

26 dic 2025

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo Dean Jones, tra i club interessati al centrocampista dell’Atletico Madrid Pablo Barrios c’è anche il Manchester United. Il giornalista di trasferimento ha riferito FlashScore che anche Manchester City e Tottenham Hotspur sono rimasti colpiti dal 22enne centrocampista della nazionale spagnola. Jones riferisce: “I club della Premier League che monitorano le partite dell’Atletico sono rimasti colpiti Barrios sviluppo e maturità, con il suo profilo attraente per più squadre per diverse ragioni tattiche. “Manchester City, Tottenham E Manchester United sono tra le parti che si ritiene abbiano preso in considerazione Barrios. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

