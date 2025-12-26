Barbara Bernardini e Maria Claudia Ferrari Bellisario sono le autrici di Braccia Rubate, una newsletter che parla di orto, libri e cicli lunari, che è diventato anche un Lunario, un almanacco contemporaneo per ritrovare il ritmo naturale delle cose. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Lunario 2026, per riscoprire il tempo della Luna e della terra

Quest'anno invece dell'agenda usiamo un lunario.

