Il Lunario 2026 per riscoprire il tempo della Luna e della terra
Barbara Bernardini e Maria Claudia Ferrari Bellisario sono le autrici di Braccia Rubate, una newsletter che parla di orto, libri e cicli lunari, che è diventato anche un Lunario, un almanacco contemporaneo per ritrovare il ritmo naturale delle cose. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Quest'anno invece dell'agenda usiamo un lunario.
Il Lunario di @braccia_rubate @edizioninottetempo ci invita a riscoprire la presenza della luna, che scandisce l’esistenza terrestre e a costruire un rapporto diverso col tempo. È una guida delicata che affonda le radici nella saggezza popolare degli alman - facebook.com facebook
