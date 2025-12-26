Il look del giorno con la gonna a ruota che diventa rock

Un tempo era la divisa delle brave ragazze. Oggi la gonna a ruota sembra uscita dal backstage di un concerto. La trasformazione è sottile, ma evidente: stessi volumi scenografici, nuova attitudine. Addio cardigan perbene, spazio a chiodi in pelle, t-shirt vissute, anfibi e dettagli metallici. Cinque outfit ricercati con la gonna di pelle: la guida di stile per l'Inverno X È così che un capo rassicurante diventa rock, senza perdere eleganza. Una metamorfosi silenziosa che racconta molto delle tendenze Autunno-Inverno 2025 2026: mescolare, sporcare, rendere interessante ciò che sembrava già visto. Come abbinare la gonna a ruota, in versione rock. Il look del giorno, con la gonna a ruota che diventa rock - Come indossare e abbinare la gonna a ruota nell'inverno 2025 2026, con la giacca di pelle o dolcevita, per un look elegante ma rock.

Il look del giorno, con la gonna a ruota che fa coppia (vincente) con il maglione - L’abbinamento gioca con le proporzioni e con la texture, permettendo a chi lo indossa di fare bella figura senza grandi sforzi. iodonna.it

Valentina Bellè: gonna a ruota e sabot, così crea il look Contemporary Lake - Valentina Bellè indossa la gonna ruota a righe e i sabot di Bottega Veneta per il Locarno Film Festival 2024: un esempio di look “Contemporary Lake” che unisce modernità e romanticismo Lo scorso 7 ... vogue.it

Cucire un abito anni '50 | Progetto di cucito vintage

Ventiquattresimo giorno di calendario dell’avvento: 4 idee look per capodanno Scopri la collezione per le feste in tutti i negozi Flare - facebook.com facebook

Il look del giorno, con l’alternativa alle paillettes per Capodanno 2025 x.com

