Il Liverpool scopre il prezzo richiesto per l’attaccante Alexander Sorloth

Breaking: La ricerca del Liverpool di una copertura offensiva a breve termine dopo l’infortunio di Alexander Isak li ha portati a valutare una serie di opzioni in tutta Europa. L’ultimo nome ad essere collegato ai campioni in carica della Premier League è l’attaccante dell’Atletico Madrid Alexander Sorloth. Secondo Radio Marca, i giganti spagnoli richiederebbero una cifra superiore a 30 milioni di sterline per separarsi dal nazionale norvegese, una cifra che ha dato al Liverpool molto su cui riflettere. Sorloth era stato inizialmente considerato una potenziale soluzione di prestito dopo che Alexander Isak aveva subito un grave infortunio che lo aveva messo da parte per un tratto cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

