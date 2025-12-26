Il Liverpool prende di mira la stella del Brentford Igor Thiago

Secondo quanto riferito, il Liverpool sarebbe interessato a ingaggiare Igor Thiago dal Brentford nella finestra di mercato di gennaio Catturato fuori lato. I campioni in carica della Premier League sono alla ricerca di un nuovo attaccante a metà stagione a causa del lungo infortunio subito da Alexander Isak, e Thiago è entrato nel loro radar. Il rapporto rileva: "Un'altra opzione monitorata è Igor Thiago, che ha impressionato con le sue imprese da gol in Premier League in questa stagione. "L'attaccante ha segnato 11 gol in 17 presenze in campionato finora in questa stagione.

