Il killer di Zodiac e della Black Dahlia è la stessa persona? Colpo di scena nelle indagini | Due dei più grandi misteri irrisolti della storia criminale mondiale saranno finalmente svelati
C’era Zodiac dietro il delitto della Black Dahlia? Una nuova e lunga inchiesta del Daily Mail potrebbe riscrivere la storia di due dei più celebri cold case d’America. La nuova indagine. Sembravano due storie distanti nel tempo: fu sul finire degli anni ‘60 che Zodiac ha seminato il terrore nella California del Nord. Ma probabilmente il serial killer aveva già compiuto il primo atto della sua truce saga nel 1947 a Los Angeles. Daily Mail infatti rivela che, secondo una nuova indagine, il killer Zodiac e l’assassino della Black Dahlia potrebbero essere la stessa persona. “L’Fbi e i dipartimenti di polizia californiani – scrive il giornale online – stanno esaminando questa clamorosa teoria, e una serie di prove schiaccianti sono state scoperte da investigatori indipendenti e sono attualmente sottoposte ad analisi forensi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Zodiac killer e l'assassino della Black Dalia sarebbero la stessa persona ?
