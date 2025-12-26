Se mille vi sembrano abbastanza. Toccato dalle polemiche sul costo indecente dei biglietti per assistere alle partite del Mondiale di Canada-Messico-Usa 2026, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è inventato la classica pezza peggiore del buco. È stato stabilito che, per ogni partita del torneo, verranno messi a disposizione mille ingressi da 60 dollari. Praticamente siamo ai biglietti di cittadinanza: 500 per ciascuna delle tifoserie nazionali coinvolte. Una quota che non arriva al 2 per cento della capienza degli stadi toccati dalla manifestazione. Sul modo in cui questi ticket verranno messi sul mercato nulla si sa, per il momento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il grottesco Gianni Infantino, gaffeur di professione che ridicolizza la Fifa

Leggi anche: Il grottesco triangolo alla Fifa fra Trump, Infantino e il suo vice Montagliani

Leggi anche: Gianni Infantino sotto accusa, 3 presunte violazioni: il comitato etico FIFA indaga

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il grottesco triangolo alla Fifa fra Trump, Infantino e il suo vice Montagliani - Il capo del calcio mondiale non vuole rovinare il rapporto che ha col presidente Usa. lettera43.it

"Beh, a parte tutto.. Buon Natale signor Wayne" "Batman Returns" è un film di Natale ed ogni anno torniamo ad omaggiarlo con questo post Si tratta di un film assurdo, inquietante, grottesco e sicuramente satirico, ma ciò non di meno, si tratta di un film di N - facebook.com facebook