Il governo giapponese ha approvato un bilancio della difesa record, mentre le tensioni con la Cina continuano a crescere vertiginosamente. Giusto questa settimana, Pechino ha accusato Tokyo di “alimentare la corsa agli armamenti spaziali”. La bozza di bilancio della difesa per il prossimo anno fiscale, approvata venerdì, ammonta a oltre 9.000 miliardi di yen (58 miliardi di dollari) ed è superiore del 9,4% rispetto al precedente, che terminerà ad aprile. L’aumento arriva nel quarto anno del programma quinquennale del governo giapponese per raddoppiare la spesa annuale per gli armamenti al 2% del PIL. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Giappone ha aumentato il suo bilancio della difesa

Leggi anche: Giappone, governo approva bilancio record: 58 miliardi per la difesa

Leggi anche: Giappone, governo approva bilancio record: 58 miliardi di dollari alla difesa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Bank of Japan alza i tassi ai massimi da 30 anni; Tassi su in Giappone, immobili in Europa, giù in UK; La Banca del Giappone alza il tasso di riferimento al livello più alto degli ultimi trent'anni; Giappone, una 32enne ha sposato la sua intelligenza artificiale.

La Banca centrale giapponese ha aumentato i tassi di interesse allo 0,75 per cento, il valore più alto dal 1995 - La Banca del Giappone ha aumentato i tassi d’interesse dallo 0,5 allo 0,75 per cento: è un aumento piccolo ma rilevante per il paese, storicamente abituato ad avere tassi d’interesse vicini allo zero, ... ilpost.it