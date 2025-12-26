Il Giappone ha aumentato il suo bilancio della difesa

Il governo giapponese ha approvato un bilancio della difesa record, mentre le tensioni con la Cina continuano a crescere vertiginosamente. Giusto questa settimana, Pechino ha accusato Tokyo di “alimentare la corsa agli armamenti spaziali”. La bozza di bilancio della difesa per il prossimo anno fiscale, approvata venerdì, ammonta a oltre 9.000 miliardi di yen (58 miliardi di dollari) ed è superiore del 9,4% rispetto al precedente, che terminerà ad aprile. L’aumento arriva nel quarto anno del programma quinquennale del governo giapponese per raddoppiare la spesa annuale per gli armamenti al 2% del PIL. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

