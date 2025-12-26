Il Giappone ha aumentato il suo bilancio della difesa
Il governo giapponese ha approvato un bilancio della difesa record, mentre le tensioni con la Cina continuano a crescere vertiginosamente. Giusto questa settimana, Pechino ha accusato Tokyo di “alimentare la corsa agli armamenti spaziali”. La bozza di bilancio della difesa per il prossimo anno fiscale, approvata venerdì, ammonta a oltre 9.000 miliardi di yen (58 miliardi di dollari) ed è superiore del 9,4% rispetto al precedente, che terminerà ad aprile. L’aumento arriva nel quarto anno del programma quinquennale del governo giapponese per raddoppiare la spesa annuale per gli armamenti al 2% del PIL. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Giappone, governo approva bilancio record: 58 miliardi per la difesa
Leggi anche: Giappone, governo approva bilancio record: 58 miliardi di dollari alla difesa
La Bank of Japan alza i tassi ai massimi da 30 anni; Tassi su in Giappone, immobili in Europa, giù in UK; La Banca del Giappone alza il tasso di riferimento al livello più alto degli ultimi trent'anni; Giappone, una 32enne ha sposato la sua intelligenza artificiale.
La Banca centrale giapponese ha aumentato i tassi di interesse allo 0,75 per cento, il valore più alto dal 1995 - La Banca del Giappone ha aumentato i tassi d’interesse dallo 0,5 allo 0,75 per cento: è un aumento piccolo ma rilevante per il paese, storicamente abituato ad avere tassi d’interesse vicini allo zero, ... ilpost.it
Fine dell’era dei tassi bassi: il Giappone prepara nuove mosse - Dopo tre decenni, il Giappone torna a tassi record, portando il costo del denaro allo 0,75%, il più alto degli ultimi trent’anni per un Paese come il Giappone abituato a tassi zero ... quifinanza.it
Il Giappone avverte che la potenza di fuoco della Cina minaccia la sopravvivenza mentre 3.100 m...
La Boj giapponese ha aumentato i tassi di interesse allo 0,75%, portando il costo del denaro sui massimi degli ultimi 30 anni. La mossa rappresenta un ulteriore passo indietro dalla cosiddetta Abenomics. Cinque titoli da monitorare - facebook.com facebook
La Banca centrale giapponese ha aumentato i tassi di interesse allo 0,75 per cento, il valore più alto dal 1995 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.